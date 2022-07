مؤسسة النفط تعلن شحن مليون برميل نفط خام إلى إيطاليا

ليبيا – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أمس الأربعاء رسو الناقلة “ماتالا” التي تحمل العلم المالطي، لشحن مليون برميل من النفط الخام إلى إيطاليا في ميناء السدرة النفطي.

المؤسسة الوطنية للنفط أكدت عبر مكتبها الإعلامي بدء استئناف إنتاج النفط وفتح الآبار من الحقول التابعة لشركة الواحة للنفط بمعدل 70 ألف برميل يوميًا، وبمعدل ضخ حوالي 2000 برميل بالساعة، مشيرةً إلى أنه سيجري زيادة الإنتاج تدريجيًا إلى حين الوصول إلى معدلات الإنتاج الطبيعية.

كما جرى استئناف الإنتاج أيضا من حقول النافورة وتيبستي والغاني التابعة لشركة الهروج للعمليات النفطية، وحقلي النافورة والبيضاء التابعين لشركة الخليج العربي للنفط، بعد دخول ناقلة لميناء رأس لانوف لشحن 600 ألف برميل من خامَي (أمنا وسيرتيكا)، وسيجري زيادة إنتاج الشركتين بشكل تدريجي بعد إعادة بقية الحقول إلى الإنتاج.

المؤسسة قالت إن أحد نواقل النفط وصلت إلى ميناء الزويتينة النفطي، وسيتم تحميلها اليوم الخميس بكمية مليون برميل من خام أبو الطفل.

