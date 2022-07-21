نقابة محامي طرابلس تقرر تعليق العمل

أخبار ليبيا 24 – خبر

دعت نقابة محامي طرابلس، أعضائها لتعليق العمل أمام كافة المحاكم والنيابات اعتبارا من الأحد المقبل، 24 يوليو. وجاء ذلك في أعقاب الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية أمس.

وقالت نقابة محامي طرابلس، إنه يستثنى من القرار التقرير بالطعون والدعاوى المستعجلة.

وجاء ذلك على خلفية واقعة الاعتداء، على المحامي عبد الله علي فرحات، بمجمع المحاكم والنيابات، من قبل قوة الردع الخاصة.

وشدد مجلس نقابة محامي طرابلس، إنه في حالة انعقاد دائم إلى حين تنفيذ المطالب. ومطالبة النائب العام بفتح تحقيق عاجل وملاحقة مرتكبي جريمة الاعتداء على المحامي وتقديمهم للعدالة.

وقالت نقابة المحامين في طرابلس، إنها أقرت تسع خطوات تصعيدية من بينها تعليق العمل في جميع المحاكم والنيابات بدءًا من الأحد 24 يوليو الجاري. وذلك بسبب واقعة الاعتداء على زميلهم المحامي عبدالله علي فرحات، بمجمع المحاكم.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ دعت إليه الجمعية العمومية لنقابة محامي طرابلس، لمناقشة الواقعة. حيث تضمنت أولى الخطوات، اعتبار مجلس نقابة محامي طرابلس في حالة انعقاد دائم إلى حين تنفيذ المطالب. ومطالبة مكتب النائب العام بفتح تحقيق عاجل وملاحقة مرتكبي جريمة الاعتداء على المحامي وتقديمهم للعدالة. وتعليق العمل في جميع المحاكم والنيابات الواقعة في نطاق نقابة محامي طرابلس اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

وأوضحت النقابة، أنها خاطبت النائب العام ورئيس المجلس الأعلى للقضاء والمستشارين رؤساء المحاكم والنيابات. بشأن هذا الإيقاف المستمر لحين توفير الحماية اللازمة المحامين لممارسة أعمالهم وأداء واجباتهم. ومطالبتهم بتأجيل جميع التحقيقات والدعاوى وعدم الفصل فيها إلى حين صدور قرار من النقابة بوقف التعليق.

كما تضمنت الخطوة الرابعة إحاطة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالانتهاكات التي يتعرض لها المحامون داخل أروقة المحاكم والنيابات، التي تسببت في عرقلة عملهم، بالإضافة إلى مخاطبة النقابة العامة للمحامين بشأن التواصل مع جميع النقابات الفرعية، وذلك لإصدار البيانات والتنديدات بشأن الاعتداءات المتكررة بالأقوال والأفعال المادية والمعنوية على المحامين أثناء تأدية مهامهم.

كما قررت الجمعية العمومية مطالبة جهات الاختصاص، وعلى رأسها وزارة العدل، بتفعيل دور الشرطة القضائية داخل المحاكم وعدم السماح لأي جهات أمنية أخرى بتولي شؤون النزلاء والنيابات والمحاكم والدخول إليها.

وقررت الجمعية إحالة أي عضو من أعضاء الجمعية العمومية المخالف للقرارات الصادرة عن الاجتماع الطارئ، واتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية حياله لمخالفته لتعليمات وقرارات النقابة، كما نصت القرارات على تكليف مجلس النقابة واللجنة المشكلة بالخصوص متابعة التحقيق حول ما تعرض المحامي، واتخاذ ما يلزم من قرارات بشأن الاستمرار في تعليق العمل من عدمه.