عقيلة صالح: مجلس الدولة لم يلتزم باتفاق بوزنيقة

خاطب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح المستشارة الأممية ستيفاني وليامز بشأن تأخر مجلس الدولة الاستشاري بإحالة ملفات المترشحين للمناصب السيادية.

وأشار عقيلة صالح في خطابه إلى التزام مجلس النواب بإحالة ملفات المرشحين للمناصب السيادية وفق الاتفاق مع مجلس الدولة في بوزنيقة المغربية.

ولفت رئيس مجلس النواب إلى عدم التزام مجلس الدولة بإعادة عدد 3 ملفات من المرشحين لكل منصب ليتم الاختيار بينهم.

وأوضح عقيلة صالح أن عدم البت في تسمية هذه المناصب الرقابية والمحاسبية والمالية سبب انتشار الفساد في الدولة، وترتب عليه استمرار الانقسام المؤسساتي للدولة.

وأضاف عقيلة صالح: “قررنا توحيد هذه المؤسسات وتسمية من يتولى إدارتها، ونكرر الدعوة لمجلس الدولة بإحالة ملفات المترشحين خلال أسبوعين”.