مؤسسة النفط تبحث الأولويات اللازمة لتطوير القطاع

بحث مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الخميس مع مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي الدكتور محمد فطيسي تحديد الأولويات اللازمة لتطوير القطاع في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المؤسسة بالعاصمة طرابلس بحث سبل التعاون بين المؤسسة والمجلس في وضع الاستراتيجية العامة للمؤسسة وتحديد الأولويات الخاصة بها لتطوير قطاع النفط والغاز في ليبيا وللدفع بعجلة الاقتصاد للدولة الليبية خاصة مع التغيرات التي يشهدها القطاع عالمياً.