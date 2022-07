التيجاني يكشف عن مقترح لإعادة هيكلة المعابر والمنافذ الحدودية

ليبيا – كشف وزير الداخلية بحكومة تصريف الأعمال خالد التيجاني عن مقترح قدمه لمجلس الوزراء لإعادة هيكلة المعابر والمنافذ الحدودية، مؤكدًا انتهاء الازدحام أمام معبر رأس اجدير.

التيجاني وفي كلمة اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي العاشر، أوضح أن المقترح يتضمـن تعييـن مـديـر واحـد لـكـل مـنفـذ بري يتبع وزارة الداخلية، على أن يتولـى مـديـر الـمـنفـذ التنسيـق بـيـن الجـهـات والإشراف إداريًا على العاملين ومتابعته، إضافة إلى اعتمـاد آليـة المـداورة بيـن العاملين بالمنافـذ، وعدم البقاء في منفذ واحد مدة طويلة.

وقال وزير الداخلية: “لقد بحـث خبراء أمنيـون مـن الجانبين التونسـي والليبي، مشكلة الازدحام في معبر رأس اجدير”، مضيفًا أن الجانب التونسـي يشـكـو مـن ضيـق المـعبـر مـن جهته، ونقص الأجهزة الفنية لديه.

ونوه إلى أن الجانبين الليبي والتونسـي اتفقا عـلـى تحديـد آجال معينة لتنفيذ المنفذ الجمركي المشترك والعمل مـعـا لتسهيـل حـركـة المسـافـريـن وتفتيشهـم مـرة واحـدة.

وأشار وزير الداخلية إلى أنه جرى التنسيق مـع الجانـب التونسـي لـمـواجـهـة عمليات التهريب بين البلديـن، مؤكدًا انتهاء الازدحام الأخير أمام معبر رأس اجدير بعد تنفيذ الإجراءات المتفق عليها.

