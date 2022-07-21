عبدالقيوم: ما قاله السي الدبيبة “حقوق” متأخرة تستوجب التوبيخ”

أخبارليبيا24

علق الكاتب الصحفي عيسى عبدالقيوم، على ما أسماها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مفاجآت للشعب الليبي.

وقال عبدالقيوم في منشور عبر حسابه على”فيسبوك” “:المفاجأة الحقيقية تتمثل في إعلان يوم من أيام الأسبوع الجاري لتسليم السلطة”.

وتابع الكاتب الصحفي :”أما ما قاله السي الدبيبة فهو “حقوق” متأخرة ومتعثرة تستوجب التوبيخ”.

وكان الدبيبة، أعلن أمس الأربعاء، البدء في صرف مرتبات منتسبي وزارة الداخلية ومرتبات موظفي الجامعات والمعاهد العليا مع مرتبات شهر يوليو بعد استكمال المطابقة مع وزارة المالية.

وتعهد الدبيبة بصرف علاوة المتقاعدين بقيمة 900 دينار إضافة إلى صرف الفروقات للأشهر السبع الماضية للعام 2022.

وأعلن رئيس الحكومة أيضًا صرف مرتبات العاملين بالشركات المتعثرة من 1 يناير 2022 إلى 1 يونيو من نفس العام.