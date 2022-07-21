في اسطنبول.. “نوفا”: مصر وتركيا تبحثان مع دول “3+2” الأزمة الليبية

كشفت وكالة أنباء نوفا الإيطالية عن عقد دول “3+2” اجتماعا بشأن ليبيا بحضور مصر وتركيا.

وقالت الوكالة إن اجتماعا فنيا جديدا ضمن صيغة بي 3+ 2 (فرنسا، بريطانيا، الولايات المتحدة، 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى إيطاليا وألمانيا) سيعقد في إسطنبول، اليوم الخميس وهي كيان موحد بالفعل بشأن ليبيا، بالإضافة إلى مصر وتركيا.

وأضافت: “هذا هو الاجتماع الثالث بعد اجتماعين أحدهما في تونس مطلع يونيو الماضي، والآخر في العاصمة الإيطالية روما نهاية الشهر الماضي”.

وتابعت الوكالة: “كان في صميم المحادثات الاتفاق بين الليبيين على مسودة الدستور والانتخابات التي كان ينبغي إجراؤها في 24 ديسمبر عام 2021”.

وعلمت نوفا أنّ إيطاليا حاضرة بتمثل نيكولا أورلاندو المبعوث الخاص لليبيا لوزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو.