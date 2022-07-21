«المنقوش» لـ«العاملين بوزارتها»: سنمنحكم علاوة التمييز لجهودكم الاستثنائية

قامت وزير الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، نجلاء المنقوش بجولة تفقدية داخل أروقة مبنى الوزارة؛ لتعزيز التواصل والارتقاء بمستوى العمل وللاطلاع على احتياجات ‏الموظفين، وأخر ما أُنجز حول خطة العمل، وفقا لبيان خارجية الدبيبة.

شددت المنقوش، خلال لقائها بموظفي الوزارة، على ضرورة بذل كل ما يمكن توفيره لهم، معلنة بأن علاوة التمييز ستكون ممنوحة لكافة الموظفين بالوزارة بدأ من أغسطس القادم وذلك تقديرًا لجهودهم الاستثنائية.

وفي ختام جولتها، أثنت على جهود كافة العاملين بالوزارة، مطالبة بتذليل جميع عقبات العمل وتيسير وإنجاز ‏معاملات المواطنين وحثتهم على مواصلة العمل الدؤوب من أجل الارتقاء بمستوى الوزارة وفق المطلوب.