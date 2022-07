ليبيا – أكد مدير منفذ رأس اجدير العميد سالم العكعاك فتح 3 أبواب على مستوى المعبر التونسي لدخول السيارات الليبية.

العكعاك وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء، أشار إلى تخصيص باب للمترجلين والتجارة البينية وتفعيل المنفذ المشترك للمسافرين في الدخول للأراضي التونسية.

ونوه إلى أن الجانبين تعهدا بالمحافظة على انسيابية الممرات الخاصة بالعائلات واحترام الممر الخاص بسيارات الإسعاف والطوارئ.

