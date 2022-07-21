اللافي يبحث مع مسؤول بوزارة «دفاع الدبيبة» مستجدات ملف المفقودين

التقى النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الخميس، مدير مكتب حقوق الإنسان بوزارة الدفاع في حكومة الدبيبة، حاتم الكاديكي، الذي أطلع اللافي على مستجدات عمل مكتب حقوق الإنسان بالوزارة، فيما يتعلق بملف المفقودين.

وبحث اللقاء، نتائج عمل اللجنة الدائمة للشؤون الإنسانية بالجيش الليبي، في التعرف على عدد من المفقودين وتحديد أماكنهم، وتمكين ذويهم من التواصل معهم.

واستعرض اللقاء، سبل التعاون مع الهيئة العامة البحث والتعرف على المفقودين، بما يمكنها من أداء مهامها في كامل أنحاء الوطن، ودعم مسار المصالحة.

وأكد اللافي، خلال اللقاء، أهمية دعم جهود اللجنة الدائمة في ملف المفقودين، والجهات ذات الصلة في تتبع ملف المفقودين، لكونه عاملاً من عوامل إنجاح رؤية المجلس الرئاسي لملف المصالحة الوطنية.