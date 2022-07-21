قرنفيل يقترح تفعيل نظام المقايضة بغية تسديد دفعات المستثمرين الأتراك

ليبيا – اقترح رئيس مجلس الأعمال التركي- الليبي مرتضى قرنفيل تفعيل نظام المقايضة، بغية تسديد دفعات المستثمرين الأتراك غير القادرين على تحصيل حقوقهم في ليبيا.

قرنفيل وفي بيان له أمس الأربعاء قال: إن نظام المقايضة “بارتر” سيساهم في الحل لآلية التسديد المعقدة في ليبيا، فضلًا عن توفير فرص استثمارية جديدة للأتراك بقيمة 40 مليار دولار.

وأشار إلى أن قيمة المدفوعات التي لم يتمكن المستثمرون الأتراك من تحصيلها مقابل مشاريعهم التي أنجزوها في ليبيا قبل عام 2011، تبلغ حوالي 4 مليارات دولار.

وأكد أن نظام بارتر يعد أفضل آلية لتسديد الدفعات بسبب عدم الاستقرار السياسي السائد وصراع القوى في ليبيا.

وأفاد أن ليبيا بحاجة اليوم إلى مشاريع عامة بقيمة 40 مليار دولار، إلا أن عدم حل مشكلة تسديد الدفعات خلال 11 عامًا، يشكل عائقًا أمام تنفيذ المشاريع الجديدة.

وأوضح أن بلاده ترغب في تجاوز هذه المشكلة بواسطة نظام المقايضة، وإنجاز المشاريع الجديدة.

وقال: يجب على تركيا الاتجاه نحو التنوع في نماذج التجارة مع الدول الجاذبة مثل ليبيا، مضيفًا أن الدول المتقدمة أيضًا تستخدم نظام المقايضة في تعاملاتها التجارية.

قرنفيل لفت إلى أن هذا النظام من شأنه أن يحقق فوائد كبيرة في دولة تتمتع بطرق التجارة التقليدية فقط مثل ليبيا، مبينًا أنه يمكن لبلاده استيراد بضائع من ليبيا مقابل إنجاز مشاريع عامة هناك.

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