اليعقوبي مهاجمة الصادق الغرياني: أنت بشسع نعل سالم جحا

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هاجمت عضو مجلس النواب السيدة اليعقوبي المفتي المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني بعد أن تهجم القيادي من مصراتة الفريق سالم جحا.

وقال اليعقوبي في تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر” موجهة كلامها للغرياني قائلة :”الصادق الغرياني أنت بشسع نعل سالم جحا”.

وختمت عضو مجلس النواب تغريدتها بالقول :”نقطة من أول السطر”.

وكان المفتي المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني قال إن سالم جحا لا علاقة له بثورة 17 فيراير إلا كونه إعلاميًا فقط.

وأضاف أنه لم يكن له أي دور قتالي ولا سلاح ولا جبهات، وهو أبعد ما يكون عن هذا وبنهاية الحرب في 2011 شد أحزمته وغادر إلى الإمارات وعاش بها عشر سنوات.

وأكد الغرياني ان جحا جاء الآن وخرج في مصراتة وفي الميدان ويتاجر بشعارات فبراير وهو أبعد مايكون منها ولم يكن مع ثورة التكبير من أيامها الأولى

وقال المفتي المعزول :”حتى عندما زرت مصراتة في 2011 أحيي الشباب والقادة الذين شاركوا في المعركة وردوا قوات القذافي، هذا الراجل لم يأتي لأنه يعلم أن الطريق الذي نحن فيه ليس طريقه”.

وختم الغرياني حديثه :”لذلك أحذر أهل فبراير خاصة في مصراتة ألا يستجيبوا لأمثال هؤلاء”.

وكان القيادي من مدينة مصراتة سالم جحا خرج في إحدى الساحات في مدينة مصراتة واكد أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة منتهية الصلاحية مشددًا على الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة ومدنية الدولة.