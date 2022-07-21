الأمين: لا بد من العمل على مكافحة ظاهرة تهريب الوقود والقضاء عليها

عقد رئيس لجنة متابعة أزمة الوقود وكيل شؤون المديريات بوزارة الداخلية في حكومة الدبيبة اللواء بشير الأمين اجتماعًا أمنيًا لأعضاء اللجنة.

بيان صحفي صدر عن الوزارة، أكد أن الاجتماع الموسع ضم عددًا من مديري الأمن بالمناطق، إلى جانب أعضاء اللجنة المشكلة بقرار رئيس حكومة الوحدة المنتهية عبد الحميد الدبيبة ذي الرقم 256، فضلًا عن العضو باللجنة مدير الإدارة العامة للدعم المركزي اللواء محمد فتح الله.

وأضاف البيان: إن الاجتماع شهد استعراض موضوع الوقود والغاز داخل العديد من المناطق ومتابعة سير عمل المحطات ومناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها للقضاء على الزحام داخلها وما يصدر من توصيات اللجنة لجهات الاختصاص لوضع حلول مناسبة وعاجلة ومعرفة الإشكاليات الفنية التي كانت سببا في الزحام.

وأكد الأمين سعي اللجنة لتحقيق الأهداف التي تم إنشاؤها من أجلها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والمعنية بتخفيف الأعباء عن المواطنين ومكافحة ظاهرة تهريب الوقود والقضاء عليها، مؤكدًا أهمية دور مديريات الأمن في تأمين المحطات ومتابعتها وتقديم تقاريرها للجنة عن المخالفين للحد من الظاهرة.