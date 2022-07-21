سالم جحا: توحيد المؤسسة العسكرية محكوم بالواقع السياسي

نفى القائد العسكري لثوار مصراتة إبان أحداث فبراير، سالم جحا، غيابه عن الساحة الفترة الماضية.

وقال جحا في مداخلة هاتفية عبر قناة “الوسط”: “لم نغب وكنا مشغولين لمدة سنتين بمشروع بناء وتوحيد المؤسسة العسكرية وعندما نضجت الفكرة حدث ما حدث، ومن ثم حدث الصراع العسكري، ومستحيل أن أدخل في صراع عسكري وقررت أن مكاني الحقيقي البيت”.

وأضاف: “تجنبت وعارضت كل الصراعات بين المناطق منذ 2011، ولا مكان لي للعمل بالمؤسسة العسكرية لأن الأمور واضحة، وأنا برتبة عسكرية وليس لي عمل، فقاعد في البيت ألبي احتياجاتي وأهتم بعائلتي” وفق تعبيره.

وتابع جحا: “عشت حياة المواطن ورأيت مأساته ومعاناته، قدمنا الضحايا والشهداء لكن نعيش حياة الضنك والتعب والشقاء ونحن في مدينة بها بعض مظاهر الحياة فما بالك بالجنوب والشرق والجبل الغربي” على حد قوله.

وعن إمكانية توحيد المؤسسة العسكرية بعد لقاء “الناظوري والحداد” في طرابلس، قال إن “ذلك محكوم بالواقع السياسي ولا أحد يستطيع أن يتكهن، لي تجربة طويلة في هذا وبادرت في هذا بصورة فردية بداية ثم تكون الفريق وفي حكومة السراج كلل العمل وكان قاب قوسين أن يظهر على أرض الواقع” بحسب قوله.

وأشار جحا إلى وجود أكثر من عامل “كانوا السبب في إحباط هذا مشروعه في نهايته رغم أنه مشروع قيّم ومهم ويضع مؤسسة حقيقية ويضع مؤسسة حقيقية قابلة للثبات والتماسك وعدم الانهيار، وتصدر له ضباط كانوا مؤثرين في المؤسسة العسكرية في تلك الفترة وكانوا متجردين من جميع أهواء مناطقهم وأقاليمهم والصراعات وبحجم المسؤولية” وفق تعبيره.