ليبيا – أعلنت حكومة تصريف الأعمال أمس الأربعاء تسليم 50 ألف بطاقة لمستحقيها من منحة الزوجة والأبناء فوق الـ 180 عامًا على أن يستكمل إصدار كامل البطاقات نهاية أغسطس المقبل.

الحكومة أفادت عبر منصة “حكومتنا” بأنها باشرت عملية توزيع البطاقات في أكثر من 100 بلدية.

