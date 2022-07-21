بعد توتر الأوضاع الأمنية فيها..قيادات مصراتة تشدد على تشكيل لجنة بين الأطراف المتنازعة

أخبارليبيا24

شددت قيادات مصراتة العسكرية والمدنية اليوم الخميس على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين الأطراف المتنازعة من أجل وضع خطة أمنية وسياسية مشتركة.

وأعلنت قيادات مصراتة في بيان لها رفض المظاهر المسلحة داخل المدينة ومن يخالف يتحمل مسؤولية نفسه.

وأكدت قيادات مصراتة العسكرية والمدنية، أن الأجهزة الأمنية تعمل وفق القانون ودون تجاوز بإشراف مديرية الأمن .

وطالبت القيادات بعدم استعمال المدينة ومؤسساتها في الترويج السياسي لأي طرف وإقحامها في الصراع السياسي .

ودعت قيادات مصراتة العسكرية والمدنية إلى عدم الإقصاء والتخوين والتشديد على حيادية المجلس البلدي واعتباره الجسم المخول في أمور المدينة.

وأشارت قيادات مصراتة في بيانها إلى أن ثورة السابع عشر من فبراير خط أحمر لا يمكن المساس به .

وكانت مدينة مصراتة شهدت أمس الأربعاء أوضاعًا متوترة بعد وصول رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا إلى منزله في منطقة بازينة في المدينة

وسط مخاوف من اندلاع حرب أهلية جديدة في ليبيا، انتقل الصراع بين رئيسي الحكومتين المتنازعتين على السلطة إلى مسقط رأسيهما مدينة مصراتة بغرب البلاد.

وحاولت قوات موالية لحكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اعتقال غريمه فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية والمدعومة من مجلس النواب، بعد ساعات من عودته مجددا إلى منزله بشارع بازينة في مدينة مصراتة، قبل أن يتجمع أنصار باشاغا وبعض الميليشيات المسلحة الموالية له.

وذكرت مصادر صحفية أن القوة المشتركة بمصراتة حاصرت منزل باشاغا، وطالبته بتسليم نفسه أو مغادرة المدينة.

وتوافد بعض أهالي مصراتة و”كتيبة حطين” و”لواء المحجوبط لحماية منزل باشاغا غير ميزان القوى واضطرت القوة المشتركة إلى الانسحاب.