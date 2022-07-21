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أورلاندو: دول “3+2” ومصر وتركيا تتفق على ضمان الاستخدام العادل للموارد الليبية

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عقدت الدول الثلاث الأعضاء بالأمم المتحدة فرنسا، وبريطانيا، والولايات المتحدة، بالإضافة إلى دولتي إيطاليا وألمانيا اجتماعا اليوم الخميس في اسطنبول، بحضور مصر وتركيا

وقال المبعوث الإيطالي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو في تغريدة عبر “تويتر”: “اتفقنا اليوم في اسطنبول على ضرورة قيام قادة ليبيا بإكمال المسار الدستوري للانتخابات، والاتفاق على الوصول إلى حكومة موحدة وشاملة؛ والحفاظ على حياد المؤسسة الوطنية للنفط والمناصب السيادية، وضمان الاستخدام الشفاف والعادل للموارد الوطنية”.

ويعد هذا هو الاجتماع الثالث بعد اجتماعين أحدهما في تونس مطلع يونيو الماضي، والآخر في العاصمة الإيطالية روما نهاية الشهر الماضي.

 

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صحيفة الساعة 24

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