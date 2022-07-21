عقيلة صالح: مجلس النواب قرر توحيد المناصب السيادية بعد عدم التزام الأعلى للدولة

أخبارليبيا24

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن المجلس قرر توحيد المناصب السيادية بعد عدم التزام المجلس الأعلى للدولة.

وأضاف صالح في خطاب موجه إلى مستشارة الأمين العام للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز أن مجلس النواب التزم بإحالة ملفات المرشحين لهـذه المناصب.

وأوضح رئيس مجلس النواب أن المجلس الأعلى للدولة لم يلتزم بإعادة عدد ثلاث ملفات من المرشحين لكـل مـنصـب ، ليـتم الاختيار من بينهم.

وذكر أن عدم البت في تسمية من يتولى هذه المناصب خاصة الرقابية والمحاسبية والمالية، ترتب عليه اسـتمرار حالة الانقسام المؤسساتي للدولة، وانتشار الفساد.

ولفت صالح إلى تزايد ضغوط الرأي العام لتنفـذ مخرجـات اتفاق بوزنيقـة، وتوحيد هـذه المؤسسات وتسمية من يشغلها.

وأشار صالح إلى أنه يكرر الدعوة لمجلس الدولة بـالرد وإحالة ملفات المترشحين خلال أسبوعين من تاريخ هذا الكتاب .