عبد الكافي: تسمية رئيس أركان موحد لقوات الجيش ستواجه صعوبة كبيرة

قال الخبير العسكري عادل عبد الكافي الموالي بشدة لتركيا إن البيان الصادر عن الاجتماع العسكري الذي عقد في العاصمة طرابلس خرج بنحو 13 نقطة، جزء منها إنشائي وآخر لا يقبل التطبيق على أرض الواقع، وجزء عفا عليه الزمن، تحديدًا ما يتعلق بعمل لجنة 5+5 التي لم تقم بعملها بشأن إخراج المرتزقة ولا المقاتلين الأجانب من البلاد، وتسليم خارطة الألغام، وتبادل جميع الأسرى.

عبد الكافي وفي تصريحات صحفية، رأى أن تسمية رئيس أركان موحد لقوات الجيش الذي كان من بنود اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة، ستواجه صعوبة كبيرة جدًا.

وتساءل عبد الكافي عمّا إذا كانت قوة من المنطقة الغربية ستقبل برئيس أركان من المنطقة الشرقية قاد عمليات عسكرية حول العاصمة طرابلس والمنطقة الغربية، وارتكب ماأسماها بـ”جرائم لا تسقط بالقدم”.

عبد الكافي بين أن الاستقرار الأمني والعسكري يجلب الاستقرار السياسي ويوفر الأرض الخصبة لإجراء انتخابات، سواء كانت برلمانية أو رئاسية، وأن هذا مطلب كل الليبيين.