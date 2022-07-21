ردًا على مبادرة إخماد الحرائق.. «الجرندي» لـ«المنقوش»: نتمنى لكم الاستقرار والحفظ من كل سوء

أعربت تونس، عن عميق امتنانها وبالغ تقديرها لمبادرة ليبيا، التي وضعت من خلالها 20 شاحنة إطفاء و175 أخصائي إطفاء على ذمة تونس لتسخيرها في معاضدة المجهود الوطني للحماية المدنية والجيش الوطني لمجابهة الحرائق التي اندلعت بجبل بوقرنين، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية اليوم الخميس.

وأكدت وزارة الخارجية التونسية، في بيانها، أنّ هذه الهبَّةَ التضامنية، تأكيدٌ على ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات أخوية راسخة وروح تضامنية مشهودة عبر التاريخ كرّسها البلدان في السرّاء والضرّاء وعلى مختلف الأصعدة وفي جميع المجالات دون استثناء.

وتابعت الخارجية، في بيانها:” أبلغ عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في مكالمة هاتفية أجراها هذا اليوم، نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، تحيّات رئيس جمهورية تونس قيس سعيد لليبيا قيادة وحكومة وشعبا، وامتنانه لما برهن عليه الأشقاء من تضامن مع تونس وما أبدوه من استعداد تام للتدخل والدعم والمساندة.

وأكد الوزير لنظيرته المنقوش، أنّه وإن تمّ، بفضل الله وتضافر جميع الجهود والتنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين، محاصرة الحرائق والسيطرة عليها، فإن المبادرة الليبية كان لها الصدى الإيجابي الكبير لدى جميع التونسيين وتركت عميق الأثر في نفوسهم.

وأعرب الوزير عن أصدق تمنياته لليبيين بالأمن والاستقرار، سائلا الله أن يحفظ ليبيا وشعبها من كل سوء ومكروه”.