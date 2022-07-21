بعيو: نحن أهل طرابلس نتجرع الحرية مع كل قذيفة طائشة

أخبارليبيا24

علق الصحفي والكاتب محمد بعيو على الاشتباكات التي تشهدها العاصمة طرابلس بين المليشيات المسلحة.

وقال بعيو في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”لا تنشغلوا علينا يا أهل ليبيا، نحن أهل طرابلس نتجرع الحرية مع كل قذيفة طائشة”.

وتابع الصحفي في منشوره :”نحن نتنفس السعادة مع كل زفير قد يكون الأخير، ولولا هذا الموت المجاني ما عرفنا أن للحياة ثمن، والثمن كبير”.

وتشهد العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة بين ميليشيا الردع وعناصر جهاز الحرس الرئاسي التابع لأيوب أبو راس.

وأكدت مصادر عدة متطابقة أن سبب الاشتباكات الواقعة في جزيرة الفرناج بعد خطف الردع لعنصر من الحرس الرئاسي.

وناشد الناطق بإسم جهاز الإسعاف والطوارئ الدكتور أسامة علي الجهات المختصة بوقف الاشتباكات المسلحة بجزيرة عودة الحياة حتى يتسنى إخراج العالقين.

وأضاف علي في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ :”يوجد نساء عالقات في إحدى قاعات الأفراح، ونطالب بتحكيم صوت العقل لإخراجهن”.