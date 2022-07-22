الإسعاف والطواريء يناشد الأطراف المتصارعة في طرابلس لإخراج العالقين

أخبارليبيا24- خاص

ناشد الناطق بإسم جهاز الإسعاف والطوارئ الدكتور أسامة علي الجهات المختصة بوقف الاشتباكات المسلحة بجزيرة عودة الحياة حتى يتسنى إخراج العالقين.

وأضاف علي في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ :”يوجد نساء عالقات في إحدى قاعات الأفراح، ونطالب بتحكيم صوت العقل لإخراجهن”.

وتشهد العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة بين ميليشيا الردع وعناصر جهاز الحرس الرئاسي التابع لأيوب أبو راس.

وأكدت مصادر عدة متطابقة أن سبب الاشتباكات الواقعة في جزيرة الفرناج بعد خطف الردع لعنصر من الحرس الرئاسي.