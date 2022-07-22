السايح لـ«سفير التشيك»: لا نستغنى عن دعمكم الفني والاستشاري

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، اليوم الخميس، سفير جمهورية التشيك لدى ليبيا جان فيسيتال، وذلك بديوان مجلس المفوضية.

وبحسب بيان المفوضية العليا للانتخابات، فإن اللقاء يأتي هذا اللقاء في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، وللوقوف على مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ العمليات الانتخابية القادمة.

وتناول اللقاء، بحث ما يمكن تقديمه من دعم وخبرات من خلال الدعم الفني والاستشاري المقدم من قبل بعثة الاتحاد الأوروبي عبر مشروع (بيبول) الذي تشرف على تنفيذه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

من جهته أكد فيسيتال، على تجديد دعم حكومة بلاده لجهود استكمال الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة، مشيداً في الوقت ذاته بمستوى جاهزية المفوضية، ومثمناً الجهود التي اضطلعت بها في مراحل العملية الانتخابية التي تم إنجازها.