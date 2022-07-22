“حراك شباب مصراتة”: استغلونا وأوهمونا بالتظاهر ولن نفعلها مرة أخرى

أصدر ما يعرف “حراك شباب مصراتة لتصحيح المسار” بيان قال فيه: “نحن حراك شباب مصراتة لتصحيح المسار والذين شاركنا خلال الأيام الماضية في المظاهرات أمام مقر المجلس البلدي بعد عديد الدعاوى التي وجهت لنا من بعض الأشخاص والذين أوهمونا بأنهم مستقلون و لا يتبعون لأي تيار سياسي أو عقائدي، وأن ما أخرجهم هو الوضع المتأزم الذي وصلت إليه مدينتنا”.

وتابع الحراك في بيان، أعاد نشره الطاهر بن غربية، القيادي في مليشيات بركان الغضب: “اتضح لنا اليوم بما لا يدع مجالاً للشك بأنهم يدعمون طرفاً على حساب الآخر، وأن خروجهم لم يكن يوماً في سبيل الوطن، بل إرضاءً لأسيادهم و من يغدقون عليهم بالأموال، وهذا ما رأيناه بأم أعيننا حيث وجدناهم جالسين في منزل طرف من الأطراف المتنازعة التي كانت و لازالت سبباً في ما نحن فيه اليوم من أوضاع معيشية مزرية” وفق تعبيره.

وتابع قائلًا: “عليه فإننا نعلن نحن حراك شباب مصراتة لتصحيح المسار نعلن عن حل الحراك، و أننا لن نشارك في تظاهرة مستقبلاً ، حيث لا نكون عرضةً للاستغلال مرة أخرى، كما نؤكد لمن ظهر مساء اليوم في صور استقبال رئيس ما يسمى بحكومة الاستقرار بأن الأيام بيننا و عند الله تلتقي الخصوم ، كما نقدم اعتذارنا إلى أهلنا في مصراتة عامة و أعضاء المجلس البلدي و العاملين ببلدية مصراتة خاصة عن ما بدر منا خلال الأيام الماضية” وفق قوله.