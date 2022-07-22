ليبيا الان

“حراك شباب مصراتة”: استغلونا وأوهمونا بالتظاهر ولن نفعلها مرة أخرى

تم النشر منذُ 11 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أصدر ما يعرف “حراك شباب مصراتة لتصحيح المسار” بيان قال فيه: “نحن حراك شباب مصراتة لتصحيح المسار والذين شاركنا خلال الأيام الماضية في المظاهرات أمام مقر المجلس البلدي بعد عديد الدعاوى التي وجهت لنا من بعض الأشخاص والذين أوهمونا بأنهم مستقلون و لا يتبعون لأي تيار سياسي أو عقائدي، وأن ما أخرجهم هو الوضع المتأزم الذي وصلت إليه مدينتنا”.

وتابع الحراك في بيان، أعاد نشره الطاهر بن غربية، القيادي في مليشيات بركان الغضب: “اتضح لنا اليوم بما لا يدع مجالاً للشك بأنهم يدعمون طرفاً على حساب الآخر، وأن خروجهم لم يكن يوماً في سبيل الوطن، بل إرضاءً لأسيادهم و من يغدقون عليهم بالأموال، وهذا ما رأيناه بأم أعيننا حيث وجدناهم جالسين في منزل طرف من الأطراف المتنازعة التي كانت و لازالت سبباً في ما نحن فيه اليوم من أوضاع معيشية مزرية” وفق تعبيره.

وتابع قائلًا: “عليه فإننا نعلن نحن حراك شباب مصراتة لتصحيح المسار نعلن عن حل الحراك، و أننا لن نشارك في تظاهرة مستقبلاً ، حيث لا نكون عرضةً للاستغلال مرة أخرى، كما نؤكد لمن ظهر مساء اليوم في صور استقبال رئيس ما يسمى بحكومة الاستقرار بأن الأيام بيننا و عند الله تلتقي الخصوم ، كما نقدم اعتذارنا إلى أهلنا في مصراتة عامة و أعضاء المجلس البلدي و العاملين ببلدية مصراتة خاصة عن ما بدر منا خلال الأيام الماضية” وفق قوله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك