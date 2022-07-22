سيناريو جديد.. اشتباكات مسلحة وسط طرابلس

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في سيناريو جديد شهدت العاصمة طرابلس اشتباكات مسلحة بين جهازي الردع والحرس الرئاسي أسفرت عن سقوط قتلى، بحسب ما أفادت به مصادر متطابقة.
واندلعت الاشتباكات لقيام جهاز الحرس الرئاسي باعتقال القيادي بجهاز الردع عصام هروس، والذي جاء ردا- بحسب المصادر- على اعتقال أحد عناصرها.
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اشتباكات في منطقة #زاوية_الدهماني وسط العاصمة المحتلة #طرابلس #ليبيا pic.twitter.com/JvfupxkYk8
— ابن ليبيا السرتاوي🇱🇾🇱🇾🇱🇾 (@MstrMax11) July 22, 2022
واستخدمت في هذه الاشتباكات كل أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، حيث جرى تداول مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تظهر استخدام الأسلحة المتوسطة وسط الأحياء السكنية وإغلاق الطرقات في الفرناج.
وأثارت الاشتباكات حالة من الرعب والهلع بين المدنيين، خاصة الذين حوصروا في موقع الاشتباكات.
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