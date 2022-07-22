مستبعدًا «المشتركة».. عميد مصراتة يطالب مدير أمنها برفع درجة الاستعداد لمدة 10 أيام لتأمين البلدية

وجه عميد بلدية مصراتة محمود السقوطري، خطابًا رسميًا إلى مدير أمن البلدية، طالبه فيه بإعداد خطة طوارئ أمنية محكمة لتأمين المدينة على وجه السرعة.

وبحسب الخطاب الذي حصلت “الساعة24” على نسخه منه، فإن عميد البلدية شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد، التي تبدأ من اليوم ولمدة 10 أيام.

وطالب الخطاب، كافة الأجهزة الأمنية بالعمل تحت الإشراف المباشر لمديرية الأمن.

وأكد الخطاب، أن الخطة تأتي في الوقت التي تتطلع فيه البلدية إلى المساهمة الأمنية الفاعلة في تحقيق الاستقرار وفرض الأمن.

وأشار الخطاب، إلى إلى الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس بشأن الوضع الراهن والحساس والتي تمر بها بلدية مصراتة خلال هذه الأيام.