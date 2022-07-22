ليبيا الان

نتيجة الاشتباكات بين المليشيات.. عشرات النساء العالقات داخل صالات للأفراح يطلبن الغوث لإخراجهن

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

وجدت العشرات من النساء أنفسهن عالقات داخل إحدى صالات الأفراح القريبة من موقع الاشتباكات المسلحة بين جهازي الردع والحرس الرئاسي في طرابلس.

وانتشرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر نساء يستغثن من داخل قاعات أفراح، بشارع النواعم، بالقرب من جزيرة الفرناج يطالبن بإخراجهن، وسط مناشدات بوقف الاشتباكات وفتح ممرات آمنة لخروجهن وعدودتهن سالمات إلى منازلهن.

وتركزت الاشتباكات في الطرق الرئيسية لجزيرة الفرناج، واستخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والخفيفة، فيما أفاد نشطاء أن اشتباكات جديدة وقعت في زاوية الدهماني.

وتعكس هذه الاشتباكات حقيقة الواقع الذي تعاني منه العاصمة طرابلس، في ظل سيطرة المليشيات المسلحة عليها، وعلى مدن الغرب الليبي.


عدد المشاهدات:
74

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك