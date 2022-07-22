نتيجة الاشتباكات بين المليشيات.. عشرات النساء العالقات داخل صالات للأفراح يطلبن الغوث لإخراجهن

العنوان

وجدت العشرات من النساء أنفسهن عالقات داخل إحدى صالات الأفراح القريبة من موقع الاشتباكات المسلحة بين جهازي الردع والحرس الرئاسي في طرابلس.

قبل قليل

وضع العائلات في أماكن الاشتباكات وكيف يتم اخراجهم ، وسط العاصمة #طرابلس #ليبيا الله يسلم ويحفظ الجميع pic.twitter.com/YaqHNI5zGq — ابن ليبيا السرتاوي🇱🇾🇱🇾🇱🇾 (@MstrMax11) July 22, 2022

وانتشرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر نساء يستغثن من داخل قاعات أفراح، بشارع النواعم، بالقرب من جزيرة الفرناج يطالبن بإخراجهن، وسط مناشدات بوقف الاشتباكات وفتح ممرات آمنة لخروجهن وعدودتهن سالمات إلى منازلهن.

مناشدة من مواطنة ليبية بعد محاصرتها قرب #جزيرة_الفرناج بطرابلس نتيجة الاشتباكات العنيفة pic.twitter.com/2Odr7EVGID — تلفزيون المسار (@almasartvlibya) July 21, 2022

وتركزت الاشتباكات في الطرق الرئيسية لجزيرة الفرناج، واستخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والخفيفة، فيما أفاد نشطاء أن اشتباكات جديدة وقعت في زاوية الدهماني.

الآن

ليلة العاصمة المحتلة طرابلس مثل ليلة كل خميس ولا جديد يذكر غير #الاشتباكات بين #الميليشيات … نسأل الله السلامة للمواطنيين .#طرابلس #ليبيا — ابن ليبيا السرتاوي🇱🇾🇱🇾🇱🇾 (@MstrMax11) July 21, 2022

وتعكس هذه الاشتباكات حقيقة الواقع الذي تعاني منه العاصمة طرابلس، في ظل سيطرة المليشيات المسلحة عليها، وعلى مدن الغرب الليبي.