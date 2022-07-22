اختطاف هروس يُشعل الفرناج باشتباكات مسلحة بين الردع وأبو راس  

أكد شهود عيان ومصادر متطابقة، خروج رتل لجهاز الردع لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة على خلفية اختطاف أحد أفراد جهاز الردع المدعو عصام هروس من قبل عناصر تتبع أيوب أبو راس المتواجدين بمعسكر السعداوي.

المصادر قالت إن خطف هروس جاء ردا على القاء جهاز الردع القبض على المدعو أكرم دغمان المتهم بقضية قتل اضافة لعدة شكاوى بممارسته الخطف التعذيب والابتزاز بمقر مكافحة المخدرات بمنطقة السبعة ومنها اختطاف المواطن “مهند” مقابل مبلغ مالي لاطلاق سراحه، و كذلك اختطاف مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء حسين القطراني اضافة إلى أنه المسؤول عن قتل أيوب عبد النبي الرابطي بجزيرة الفرنانج الذي تناولت الكثير من صفحات التواصل الاجتماعي فيديو لمقتله.