خروج أرتال للواء 444 إلى مناطق الاشتباكات وسط العاصمة

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خرجت أرتال مسلحة من اللواء 444 من معسكراتها في اتجاه مناطق الاشتباكات داخل العاصمة طرابلس، حيث نشر تلفزيون المسار مقطع فيديو يظهر تحرك العشرات من الآليات.

وتشهد العاصمة طرابلس اشتباكات مسلحة بين جهازي الردع والحرس الرئاسي أسفرت عن سقوط قتلى، بحسب ما أفادت به مصادر متطابقة.

🔵 شاهد .. أرتال مسلحة من #اللواء_444 تتوجه لتمركز في مناطق الاشتباكات في #طرابلس pic.twitter.com/MR6mrA9f4c — تلفزيون المسار (@almasartvlibya) July 22, 2022

واستخدمت في هذه الاشتباكات كل أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، حيث جرى تداول مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تظهر استخدام الأسلحة المتوسطة وسط الأحياء السكنية وإغلاق الطرقات في الفرناج.

وأثارت الاشتباكات حالة من الرعب والهلع بين المدنيين، خاصة الذين حوصروا في موقع الاشتباكات.

واندلعت الاشتباكات لقيام جهاز الحرس الرئاسي باعتقال القيادي بجهاز الردع عصام هروس، والذي جاء ردا- بحسب المصادر- على اعتقال أحد عناصرها.

وتركزت الاشتباكات في الطرق الرئيسية لجزيرة الفرناج، واستخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والخفيفة، فيما أفاد نشطاء أن اشتباكات جديدة وقعت في زاوية الدهماني.

وتعكس هذه الاشتباكات حقيقة الواقع الذي تعاني منه العاصمة طرابلس، في ظل سيطرة المليشيات المسلحة عليها، وعلى مدن الغرب الليبي.

نساء عالقات

وجدت العشرات من النساء أنفسهن عالقات داخل إحدى صالات الأفراح القريبة من موقع الاشتباكات المسلحة بين جهازي الردع والحرس الرئاسي في طرابلس.

وانتشرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر نساء يستغثن من داخل قاعات أفراح، بشارع النواعم، بالقرب من جزيرة الفرناج يطالبن بإخراجهن، وسط مناشدات بوقف الاشتباكات وفتح ممرات آمنة لخروجهن وعدودتهن سالمات إلى منازلهن.