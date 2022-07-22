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المدني لـ”العائلات العالقة” بالفرناج: باق 3 ساعات على الصباح فتحملوا

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

دعا عبد المالك المدني، رئيس المركز الإعلامي لمليشيات بركان الغضب، العائلات العالقة إثر اشتباكات جزيرة الفرناج، إلى الانتظار حتى الصباح، طالما لم يتم تدخل لتأمينها.

كتب قائلًا على فيسبوك: “بما أن لاتوجد حتى هذه اللحظة جهة أمنية تدخلت لتوفير ممر آمن للمواطنين العالقين، ياريت كل شخص يلزم مكانه المتواجد به حتى ساعات الصبح الباكرة (يعني مازال 3 ساعات تحملوهم الله غالب عليكم وخلاص)، هذا الكلام لكل من هم متواجدين في صالات الأفراح وفي المحلات وفي مبيت الفرناج وفي المصحات”.

وتابع قائلًا: “هذه الأماكن أكثر أمان بالنسبة لكم حتى تنتهي الإشتباكات بإذن الله، ونسأل الله أن يحميكم جميعاً” على حد تعبيره.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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