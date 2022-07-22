شهود عـيان: “الردع” تسيطر على اغلب مقار جهاز الحرس الرئاسي

أفاد شهود عيان بسيطرة جهاز الردع بقيادة عبدالرؤوف كاره على أغلب مقار العناصر التابعة لرئيس جهاز الحرس الرئاسي أيوب بوراس بما فيها مقره القريب من وزارة الخارجية بزاوية الدهماني في طرابلس.

واشار الشهود وفقا لوسائل اعلامية، إلى أن جهاز الردع تمكن من السيطرة على مقر الدعم المركزي التابع لمحمود القمبرى ذراع أيوب بوراس في منطقة زواية الدهماني.

ووفقا للشهود فقد لاذ عدد من العناصر الموالية لأيوب بوراس بالفرار من فندق المهاري قبل سيطرة الردع عليه.

وبحسب الشهود فإن قوة من المشاة تابعة للردع تمركزت في منطقة زاوية الدهماني.

وكانت الاشتباكات قد عادت مجددًا بمنطقة عين زارة بالقرب من جامعة ناصر.