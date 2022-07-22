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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 22 يوليو 2022

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 22 يوليو 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء عام:تبقى الأجواء صيفية معتدلة على اغلب مناطق ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31-35)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد–مراده:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب مع احتمال تكون شبورة مائية أخر الليل والصباح الباكر على الجبل الأخضر.
الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-33)مْ.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-40)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(36-38)مْ.

مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:12)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:14).

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏F-270-002 الليبية المدن التنبو 2022 -22 الموافق الجوية الغد طقسيو الجوية التنبوات الحرارة (م) اليوم طقس الحرارة الحرارة السماء صافية السماء السماء السماء (م(اليو المدينة صافية صافية (م(اليو) 32 36 32 23 24 24 السماء 23 السماء السماء صافية 34 34 34 22 23 23 24 23 33 23 23 22 إلى ابونجید صافية بر صافية صافية السماء السما 30 29 29 36 30 29 40 22 23 24 28 26 25 صافية 38 37 37 40 22 23 27 25 24 غدامس 39 38 39 السماء 38 27 26 صافية 37 37 27 25 الكفرة‏'‏

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلائة الأيام القادمة بداية من اليوم الجمعة 2022-07-22 F-270-001 أيام نشر الجوية المرك ملخص عام:تبقی الأجواء صيفية معتدلة على اغلب مناطق ليبيا نفوسة الليل الصباح الباكر على الجبل الأخضر. خفيفة تتراوح مابين الرياح: الحرار بنغاز -اده حالة السماء: صافية قلبلة احتمال شبور مائية الرياح شمالية شمالية معتدلة درجات الحرار القصوى تتراو مابين .(33-28) الجفر غان -الحمادة: حالة السماء .صافية شمالية شرقية درجات الحرار القصو شرقية خفيفة إلى معتدلة السر (53-04(خ. مدينة طرابلس الشمس البو اساعة)21:12 شروق (06:14) حالة :السماء صافية. :الرياح شمالية شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة درجات الحرار القصو تتراوح ..(مابين)83‏'‏

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