امغيب: طرابلس لن تنعم بالأمن والأمان في وجود المليشيات المستفيدة من الفساد والفوضى

علق سعيد امغيب عضو مجلس النواب على الاشتباكات العنيفة التي اندلعت بين ما يعرف بـ«جهاز قوة الردع الخاصة» بقيادة عبد الرؤوف كاره، والحرس الرئاسي بقيادة «أيوب أبوراس» بمنطقة الفرناج وامتدت لمناطق أخرى بالعاصمة طرابلس، قائلا:” عندما ترفض المدن الجيش تصبح تحت سيطرة المليشيات”.

واضاف امغيب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :” نأسف أشد الأسف لما يحدث في مدينة طرابلس من ترويع للنساء في صالات الأفراح وللأمنين في بيوتهم وشوارعهم وما نجم عنه من حالات قتل طالت أنفس بريئة من الأطفال والمدنيين، بسبب عبث وتناحر مليشيات مجرمة خارجة عن القانون وسيطرة الدولة” .

وتابع:” نسأل الله السلامة للمدنيين أولاً واخيراً

ونقول لأهلنا في مدينة طرابلس أن مدينتكم لن تنعم بالأمن والأمان في وجود المليشيات والتشكيلات المسلحة المستفيدة من حالة الفساد والفوضى.

وشدد على أن الحل يكمن في وجود جيش منضبط يسيطر ويفرض الامن في طرابلس”.