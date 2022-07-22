المجلس الرئاسي يصدر بيانا حول اشتباكات الفرناج وعين زارة

‎أصدر المجلس الرئاسي الليبي القائد الاعلي للجيش الليبي قبل فجر اليوم الجمعة بيانا حول الاشتباكات المسلحة التي حصلت الليلة الماضية في منطقتي الفرناج وعين زارة وجاء في البيان ‎انطلاقـا مـن مسئولياتنا الوطنيـة للحفاظ عـلـي امـن الـوطـن والمـواطنين ونتيجـة للاشتباكات العسكرية الـدائرة داخـل مـديـنـة طــرابلس ممـا تـسـبب في ارهـاب المواطنين الامنين في بيوتهم . ‎عليه ‎1. يطلـب عـلـي وجـه السـرعـة مـن جـمـيـع اطراف الصراع وقف اطلاق النـار والـعـودة الى مقراتهم فورا. 2، علـي النـائـب الـعـام والمدعي العـام العسكري كـل حـسـب اختصاصـه فـتـح تحقيق شامل في اسباب الاشتباكات. 3. عـلـي وزيــــري الـدفاع والداخلية بحكومة الوحـدة الوطنيـة اتخاذ التدابير اللازمة التي من شانها فرض الأمن داخل العاصمة.

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