«الأرصاد»: أجواء صيفية معتدلة على أغلب المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقى الأجواء صيفية معتدلة، اليوم الجمعة، على أغلب مناطق ليبيا.
رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:
– حالة السماء: صافية.
– الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 31 و35 درجة مئوية.
الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- مراده:
– حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب مع احتمال تكون شبورة مائية أخر الليل والصباح الباكر على الجبل الأخضر.
– الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و33 درجة مئوية.
الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
– حالة السماء: صافية.
– الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و40 درجة مئوية.
الواحات- السرير- تازربو- الكفرة:
– حالة السماء: صافية.
– الرياح: شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و38 درجة مئوية.
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