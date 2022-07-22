مطالبا بفتح تحقيق شامل.. الرئاسي يدعو إلى وقف الاشتباكات في طرابلس

أخبار ليبيا 24

دعا المجلس الرئاسي، اليوم الجمعة، إلى وقف فوري للاشتباكات داخل العاصمة طرابلس، وعودة الأطراف المتقاتلة إلى مقراتها فورًا، مطالبا النائب العام والمدعي العام العسكري كل حسب اختصاصه بفتح تحقيق شامل في سبب الاشتباكات.

وقال الرئاسي في بيان له، إن على وزير الدفاع (رئيس حكومة الوحدة الوطنية) ووزير الداخلية اتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها فرض الأمن داخل العاصمة.

وشهدت العاصمة طرابلس اشتباكات مسلحة بين بين جهاز قوة الردع الخاصة وقوة تابعة للإدارة العامة الدعم المركزي، بحسب ما أفادت به مصادر متطابقة.

واستخدمت في هذه الاشتباكات كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة بما في ذلك المدرعات التي كانت تجوب الشوارع والأحياء السكنية.

وأثارت الاشتباكات حالة من الرعب والهلع بين المدنيين، خاصة الذين حوصروا في موقع الاشتباكات.

ولم تتضح بعد الأسباب الحقيقية لاندلاع الاشتباكات حيث عزت مصادر ذلك إلى عمليات خطف ولم تعلن أي جهة أمنية أو حكومية عن حقيقة ما يحدث كما، كما لم يصدر أي بيان رسمي توضحي من طرفي النزاع.