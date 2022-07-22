المجلس الرئاسي: على أطراف الصراع في طرابلس وقف إطلاق النار والعودة إلى مقراتهم

أصدر المجلس الرئاسي، بيانا وصفه بـ”العاجل” بشأن الاشتباكات العنيفة التي اندلعت بين ما يعرف بـ«جهاز قوة الردع الخاصة» بقيادة عبد الرؤوف كاره، والحرس الرئاسي بقيادة «أيوب أبوراس» بمنطقة الفرناج وامتدت لمناطق أخرى بالعاصمة طرابلس.

وطالب بيان الرئاسي، الصادر في الساعات الأولى من صباح اليوم، جميع أطراف الصراع بوقف إطلاق النار والعودة إلى مقراتهم على وجه السرعة.

وأضاف بيان الرئاسي:” على النائب العام والمدعي العام العسكري كل حسب اختصاصه فتح تحقيق شامل في أسباب الاشتباكات” .

وتابع بيان الرئاسي:” على وزيري الدفاع والداخلية في حكومة الوحدة الوطنية اتخاذ التدابير للأزمة التي من شأنها فرض الأمن داخل العاصمة”.