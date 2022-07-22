منظمة حقوقية: قلقون من اندلاع اشتباكات في مناطق مزدحمة بطرابلس

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا عن عميق قلقها من اندلاع اشتباكات مسلحة بالعاصمة طرابلس بين قوة الردع وقوة الخرس الرئاسي، “والتي تدور رحاها في مناطق سكنية مزدحمة، الأمر الذي يُنذر بتعميق الأزمة وانتشار الفوضى مما يعرض ممتلكات وأرواح الناس للخطر “.

وأكدت المنظمة في بيان لها أن المدنيين يعانون من عدم توفر الحماية والرعاية التي تفرضها قواعد حقوق الإنسان بموجب الإعلان العالمي والبروتوكولات الملزمة لصياغة حق الحياة.

وأشارت المنظمة إلى أن مصادرها المطلعة توثق سقوط عدد أربعة ضحايا مدنيين، وعدد ثلاثة مسلحين من ضمن القوات المتحاربة، وسقوط عدد من الجرحى في صفوف المتحاربين، وإصابة عدد من المنازل .

ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان حكومة الوحدة الوطنية بالعمل وتكثيف جهودها لتهدئة النزاع المسلح (بين أجهزتها الرسمية) واستعادة الأمن بمنطقة النزاع وحماية المدنيين وممتلكاتهم .

وأكدت المنظمة على أن التحشيد العسكري لطرفي النزاع سيؤدي إلى خسائر بشرية غير محدودة، وبخاصة مع انتشار السلاح على نحو واسع، وانتشار الميليشيات المسلحة المناطقية التي يعاني جميعها من نقص في الانضباط .

وأعربت المنظمة عن خشيتها اغتنام الجماعات الإرهابية حالة هشاشة النظام الأمني لتنفيذ هجمات انغماسية أو أعمال إرهابية تربك المشهد وتعمق الأزمة .

ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في لـيبيـاالمجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته وضرورة العمل على ملاحقة كل منتهكي قواعد القانون الدولي الإنساني .