اشتباكات طرابلس تتسبب في تحويل الرحلات من مطار معيتيقة إلى مصراتة

أخبار ليبيا 24

تسببت اشتباكات مسلحة بين الميليشيات في العاصمة الليبية طرابلس في وقف الرحلات الجوية في مطار معيتيقة وتحويلها إلى مطار مصراتة.

وأعلنت إدارة مطار مصراتة الدولي، في وقت مبكر صباح اليوم الجمعة، عن استقبالها طائرات كانت متجهة إلى مطار معيتيقة الدولي.

وأفاد المكتب الإعلامي بمطار مصراتة، في منشور عبر صفحته بـ فيسبوك، بتغيير مسار رحلة الخطوط الليبية والقادمة من القاهرة لمطار مصراتة بديلاً عن مطار معيتيقة.

دعا المجلس الرئاسي، اليوم الجمعة، إلى وقف فوري للاشتباكات داخل العاصمة طرابلس، وعودة الأطراف المتقاتلة إلى مقراتها فورًا، مطالبا النائب العام والمدعي العام العسكري كل حسب اختصاصه بفتح تحقيق شامل في سبب الاشتباكات.

وقال الرئاسي في بيان له، إن على وزير الدفاع (رئيس حكومة الوحدة الوطنية) ووزير الداخلية اتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها فرض الأمن داخل العاصمة.

وشهدت العاصمة طرابلس اشتباكات مسلحة بين بين جهاز قوة الردع الخاصة وقوة تابعة للإدارة العامة الدعم المركزي، بحسب ما أفادت به مصادر متطابقة.

واستخدمت في هذه الاشتباكات كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة بما في ذلك المدرعات التي كانت تجوب الشوارع والأحياء السكنية.

وأثارت الاشتباكات حالة من الرعب والهلع بين المدنيين، خاصة الذين حوصروا في موقع الاشتباكات.