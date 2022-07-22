تجدد الاشتباكات المسلحة في العاصمة طرابلس

العنوان-طرابلس

تجددت الاشتباكات بمنطقة السبعة شرقي العاصمة طرابلس وصولا إلى جزيرة الفرناج، وسط سقوط قذائف عشوائية من الأحياء السكنية.

وأكدت مقاطع فيديو تداولها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تجدد الاشتباكات وإطلاق النار الكثيف بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، عقب ليلة عنيفة شهدتها العاصمة طرابلس.

وفي سيناريو جديد شهدت العاصمة طرابلس اشتباكات مسلحة بين جهازي الردع والحرس الرئاسي أسفرت عن سقوط قتلى، بحسب ما أفادت به مصادر متطابقة.

واندلعت الاشتباكات لقيام جهاز الحرس الرئاسي باعتقال القيادي بجهاز الردع عصام هروس، والذي جاء ردا- بحسب المصادر- على اعتقال أحد عناصرها.

واستخدمت في هذه الاشتباكات كل أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، حيث جرى تداول مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تظهر استخدام الأسلحة المتوسطة وسط الأحياء السكنية وإغلاق الطرقات في الفرناج.

وأثارت الاشتباكات حالة من الرعب والهلع بين المدنيين، خاصة الذين حوصروا في موقع الاشتباكات.