نخب مصراتة يصدرون بيانًا بمواقفهم من تطورات الأوضاع

ليبيا – صدر عن المجلس البلدي مصراتة وما تم التعبير عنه بـ”قياداتها الأمنية والعسكرية” بيان ختامي لاجتماع لتدارس تطورات الأوضاع العامة في ليبيا.

البيان الذي نقلت أبرز ما فيه قناة ليبيا الأحرار وتابعته صحيفة المرصد، أكد أن “ثورة فبراير” خط أحمر، مع وجوب عدم إقصاء أو تخوين أحد، مشيرًا إلى تشكيل لجنة عمل تتواصل مع الأطراف السياسية لوضع آلية للخروج بمقترح أمني وسياسي بالخصوص.

وأضاف البيان: إن هذه الأطراف لم ترجع إلى المدينة فيما قامت به وعليها عدم استعمال الأخيرة ومؤسساتها في ما تم وصفه بـ”الترويج السياسي” وإقحامها في الصراع. مشددًا في ذات الوقت على حيادية المجلس البلدي لكونه المرجعية في أمور مصراتة.

