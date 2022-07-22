عقب اشتباكات دامية في طرابلس.. المشري ووليامز يتفقان على إدانة استخدام القوة أو العنف

أخبار ليبيا 24

اتفق رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، اليوم الجمعة، مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، على إدانة أي نوع من استخدام القوة أو العنف، وضرورة قيام السلطة التنفيذية بضبط الوضع الأمني.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفين وتطرق إلى الوضع الأمني في طرابلس، إضافة إلى ملف القاعدة الدستورية المعروض حاليا للاعتماد من مجلسي الأعلى للدولة والنواب، وفق بيان صادر عن مجلس الدولة.

وناقش الاجتماع أيضا وضع خارطة شاملة بمواعيد دقيقة للانتخابات، فيما أطلعت المستشارة الأممية رئيس مجلس الدولة على اللقاء الأخير للدول المهتمة بالشأن الليبي “3+2+2”

ويأتي ذلك عقب اشتباكات مسلحة شهدتها العاصمة طرابلس بين جهاز قوة الردع الخاصة وقوة تابعة للإدارة العامة الدعم المركزي، بحسب ما أفادت به مصادر متطابقة.

واستخدمت في هذه الاشتباكات كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة بما في ذلك المدرعات التي كانت تجوب الشوارع والأحياء السكنية.

وأثارت الاشتباكات حالة من الرعب والهلع بين المدنيين، خاصة الذين حوصروا في موقع الاشتباكات.

أكد مراسل وكالة أخبار ليبيا 24، اليوم الجمعة، تجدد الاشتباكات المسلحة في منطقة السبعة غربي العاصمة الليبية طرابلس.