العماري: بيان الرئاسي يخلو من الترحم على أرواح ضحايا اشتباكات طرابلس

وصف الكاتب والمدوّن الليبي حسبن العماري بيان المجلس الرئاسي بشأن اشتباكات طرابلس بأنه مجرد بيان “إعلامي لا غير”، لافتا إلى أنه حتى لم يترحم على من أرواح الضحايا.

ونشر العماري بيان “الرئاسي” في تدوينة عبر “فيسبوك”، معقّبا: “بيان لا يسمن ولا يغني من جوع، بيان بأسلوب المتفرج العاجز عن تقديم أي حل”.

وبيّن أنه عبارة عن “بيان مناشدة لأطراف الاشتباكات واستجداء من أجل العودة إلى مقراتها، وبيان مخاطبة لوزارة الدفاع والداخلية لبسط الأمن والواقع يؤكد عدم قدرتها على ذلك”.

وقال العماري إنه “بيان مطالبة بالتحقيق وحتى إن تم ذلك متأكدين أنه لن يترتب على نتائج التحقيق أي عقوبة أو إجراء رادع”، مشيرا إلى أنه خلا من أي ترحم على أرواح من قضوا جراء الاشتباكات”.

وأسفرت اشتباكات بين مليشيا “جهاز الردع” والحرس الرئاسي بقيادة أيوب أبو راس والتي استمرت حتى صباح اليوم الجمعة في شوارع العاصمة طرابلس، عن سقوط عدد من الضحايا.