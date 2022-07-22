نورلاند: واشنطن تتابع عن كثب إجراءات المحكمة المتعلقة بمؤسسة النفط

أكد سفير الولايات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، دعم بلاده الجهود المبذولة لإعادة فتح إنتاج النفط والغاز الليبي، مشيرا في ذات الوقت إلى متابعة بلاده «إجراءات المحكمة المتعلقة بالمؤسسة الوطنية للنفط».

وجاء تأكيد نورلاند خلال تمثيله إلى جانب مساعد وزير الخارجية، جوش هاريس، الولايات المتحدة في اجتماع دولي استضافته وزارة الخارجية التركية في إسطنبول، أمس الخميس، لاستعراض التطورات الأخيرة في ليبيا.

وشدد المبعوث الأميركي في سلسلة تغريدات على حساب السفارة الأميركية بموقع «تويتر» أن بلاده تقف «على أهبة الاستعداد» مع الشركاء الدوليين لدعم «الجهود التي تقودها ليبيا لإدارة عائدات النفط بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة حتى يستفيد جميع الليبيين من ثروة بلادهم النفطية».

نورلاند: مهتمون بوضع الشركات التابعة لمؤسسة النفط

وقال نورلاند إن بلاده «تتابع عن كثب إجراءات المحكمة المتعلقة بالمؤسسة الوطنية للنفط، وتشجع الجهات الليبية على السماح للسلطات القضائية بأداء واجباتها دون تدخل».

واعتبر أن استقلال المؤسسة الوطنية للنفط وحيادها السياسي في السنوات الأخيرة يمثل «إرث يجب الحفاظ عليه» للحفاظ على سمعة ليبيا في قطاع النفط الدولي، وقال: «نحن نولي اهتماما خاصا لوضع الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط وأية محاولات لتعيين ممثلين غير مؤهلين في مجالس الإدارة».