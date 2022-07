ليبيا- أعربت تونس عن عميق امتنانها وبالغ تقديرها لمبادرة ليبيا بوضع 20 شاحنة إطفاء و175 من عاملي هذا المجال لمجابهة الحرائق المندلعة مؤخرًا في البلاد.

بيان صحفي صدر عن الخارجية التونسية طالعته صحيفة المرصد، نقل عن الوزير عثمان الجرندي تأكيده خلال اتصال هاتفي جمعه بوزيرة الخارجية بحكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش محاصرة الحرائق والسيطرة عليها، في وقت كان فيه للبادرة الليبية صدى إيجابي كبير لدى جميع التونسيين.

وعبر الجرندي عن أصدق تمنياته بحلول الأمن والاستقرار في ليبيا وأن يحفظ الله شعبها من كل سوء ومكروه.

The post تونس تشكر ليبيا لمحاولة مساعدتها في مجابهة الحرائق first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية