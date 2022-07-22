معلقة على اشتباكات طرابلس.. أم العز الفارسي: مستحلي الدماء حولوا يوم الجمعة إلى خيمة عزاء كبير

أخبار ليبيا 24

علقت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أم العز الفارسي، على الاشتباكات المسلحة التي تشهدها العاصمة طرابلس.

وقالت الفارسي في بيان مقتضب عبر صفحتها بـ فيسبوك: “كيف لنا أن نلغى الخميس من أيامنا؟ فكلما أشرف علي المغادرة تنتصب الشياطين في رؤوس الموتورين ومستحلي الدماء والدمار”.

وأضافت: “عمي البصيرة ممن يلعبون بالنار، فيمتشقون أسلحتهم المنفلتة ويحولون يوم الجمعة إلي خيمة عزاء كبير، وليس لنا إلا الدعاء يا الله”

وشهدت العاصمة طرابلس اشتباكات مسلحة بين جهاز قوة الردع الخاصة وقوة تابعة للإدارة العامة الدعم المركزي، بحسب ما أفادت به مصادر متطابقة.

واستخدمت في هذه الاشتباكات كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة بما في ذلك المدرعات التي كانت تجوب الشوارع والأحياء السكنية.

وأثارت الاشتباكات حالة من الرعب والهلع بين المدنيين، خاصة الذين حوصروا في موقع الاشتباكات.

دعا المجلس الرئاسي، اليوم الجمعة، إلى وقف فوري للاشتباكات داخل العاصمة طرابلس، وعودة الأطراف المتقاتلة إلى مقراتها فورًا، مطالبا النائب العام والمدعي العام العسكري كل حسب اختصاصه بفتح تحقيق شامل في سبب الاشتباكات.

وقال الرئاسي في بيان له، إن على وزير الدفاع (رئيس حكومة الوحدة الوطنية) ووزير الداخلية اتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها فرض الأمن داخل العاصمة.