دومة: من سيعاقب هؤلاء العابثين بأمن العاصمة وأرواح المدنيين

استنكر عضو مجلس النواب مصباح دومة الاشتباكات المستمرة حتى صباح اليوم الجمعة بين مليشيا “جهاز الردع” والحرس الرئاسي بقيادة أيوب أبو راس في شوارع العاصمة طرابلس، والتي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا.

وقال دومة في تغريدة عبر “تويتر”: “من سيعاقب هؤلاء العابثين بأمن العاصمة وأرواح المواطنين المدنيين”.

يذكر أن المجلس الرئاسي والذي يمثل القائد الأعلى للجيش الليبي أصدر بيانا وصفه بـ”العاجل” وطالب جميع أطراف الصراع بوقف إطلاق النار والعودة إلى مقراتهم على وجه السرعة.

وأضاف بيان الرئاسي: ”على النائب العام والمدعي العام العسكري كل حسب اختصاصه فتح تحقيق شامل في أسباب الاشتباكات” .

وتابع بيان الرئاسي:” على وزيري الدفاع والداخلية في حكومة الوحدة الوطنية اتخاذ التدابير للأزمة التي من شأنها فرض الأمن داخل العاصمة”.