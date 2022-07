المستشار صالح لـ ويليامز: مجلس النواب سيختار من يشغلون المناصب السيادية

ليبيا- خاطب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز بشأن تفعيل ما تم التوافق عليه مع مجلس الدولة الاستشاري في بوزنيقة.

المخاطبة الرسمية التي نشرها المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا المعني بنقل أخبار ونشاطات الجهات الرسمية في البلاد نقلًا عن قناة المسار واطلعت عليها صحيفة المرصد، أكد فيها المستشار صالح أنها تأتي في إطار توافق المجلسين بشأن المناصب السيادية والتزام البرلمان في وقت سابق بإحالة ملفات المرشحين، وعدم التزام الطرف الآخر بإعادة 3 منها لكل منصب لاختيار واحد منها.

وأضاف المستشار صالح بالقول: إن عدم البت في هذا لا سيما ما يتعلق بالمناصب الرقابية والمحاسبية والمالية ترتب عليه استمرار حالة الانقسام المؤسساتي للدولة وانتشار الفساد فيها وتزايد ضغوط الرأي العام لتنفيذ مخرجات اتفاق بوزنيقة وتوحيد المؤسسات وتسمية من يشغلها.

وأشار المستشار صالح إلى قرار مجلس النواب القاضي بتوحيد هذه المؤسسات وتسمية من يولى إدارتها، مكررًا الدعوة لمجلس الدولة الاستشاري للرد وإحالة ملفات المرشحين خلال أسبوعين من تاريخ صدور هذه المخاطبة في الـ21 من يوليو الجاري.

