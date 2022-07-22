ليلة مرعبة في طرابلس.. استغاثة نساء عالقات في صالات الأفراح

أخبار ليبيا 24

وجدت عشرات النساء أنفسهن عالقات داخل إحدى صالات الأفراح القريبة من موقع الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة في ليلة مرعبة أسفرت عن مقتل ثلاثة ضحايا بينهم طفل.

وشهدت العاصمة طرابلس اشتباكات مسلحة بين بين جهاز قوة الردع الخاصة وقوة تابعة للإدارة العامة الدعم المركزي، بحسب ما أفادت به مصادر متطابقة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر نساء يستغثن من داخل قاعات أفراح، بالقرب من جزيرة الفرناج يطالبن بإخراجهن، وسط مناشدات بوقف الاشتباكات وفتح ممرات آمنة لخروجهن سالمات إلى منازلهن.

وأكد الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ بطرابلس الدكتور أسامة علي، في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، فجر الجمعة، إخلاء العديد من العائلات العالقة والطلبة بالمبيت الجامعي.

وتركزت الاشتباكات في الطرق الرئيسية لجزيرة الفرناج، واستخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والخفيفة، فيما أفاد نشطاء أن اشتباكات جديدة وقعت في زاوية الدهماني.