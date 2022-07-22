بعيو: لولا هذا الموت المجاني في طرابلس ما عرفنا أن للحياة ثمن

قال محمد عمر بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام الملغاة:” لا تنشغلوا علينا يا أهل ليبيا، نحن أهل طرابلس نتجرع الحرية مع كل قذيفة طائشة، ونتنفس السعادة مع كل زفير قد يكون الأخير”.

وأضاف بعيو، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :” لولا هذا الموت المجاني ما عرفنا أن للحياة ثمن، والثمن كبير”.

واندلعت اشتباكات عنيفة مساء الخميس، واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بين ما يعرف بـ«جهاز قوة الردع الخاصة» بقيادة عبد الرؤوف كاره، والحرس الرئاسي بقيادة «أيوب أبوراس» بمنطقة الفرناج وامتدت لمناطق أخرى بالعاصمة طرابلس.

ومن جانبه، طالب المجلس الرئاسي، في بيان صادر في الساعات الأولى من صباح اليوم، جميع أطراف الصراع بوقف إطلاق النار والعودة إلى مقراتهم على وجه السرعة.

وأضاف بيان الرئاسي:” على النائب العام والمدعي العام العسكري كل حسب اختصاصه فتح تحقيق شامل في أسباب الاشتباكات” .

وتابع بيان الرئاسي:” على وزيري الدفاع والداخلية في حكومة الوحدة الوطنية اتخاذ التدابير للأزمة التي من شأنها فرض الأمن داخل العاصمة”.